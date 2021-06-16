Сборная России по футболу одержала первую победу на Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла сегодня команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

В составе победителей в самом конце первого тайма отличился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Два игрока казанского «Рубина» голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров были заявлены на игру в качестве запасных, но на поле так и не появились.

Сборная России набрала три очка. Столько же в группе В имеют финны и бельгийцы. Датчане пока идут без набранных очков. Завтра Дания и Бельгия сыграю свой матч второго тура в Копенгагене.