Сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче Киргизию

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Киргизии со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 24 минуте отличился форвард сборной Киргизии Алимардон Шукуров. Спустя шесть минут российская сборная сравняла счет в матче усилиями Александра Соболева, реализовавшего одиннадцатиметровый удар.

А уже на 89 минуте победу команде Карпина принес Даниил Уткин, отличившийся с передачи Николая Комличенко. Итоговый счет – 2:1 в пользу сборной России.

Cтоит отметить, что для подопечных Валерия Карпина эта игра стала первой с ноября 2021 года. Тогда россияне на выезде уступили сборной Хорватии (0:1) и не сумели напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Киргизии – Сборная России 1:2 (1:1, 0:1)