Сборная России по футболу обыграла команду Кипра, одержав первую победу при Карпине

Фото: uefa.com

Сборная России благодаря голам Александра Ерохина (в первом тайме) и экс-игрока «Рубина» Рифата Жемалетдинова (во втором тайме) одержала первую победу при новом наставнике Валерии Карпине. Примечательно, что по ходу игры оба автора забитых мячей получили также по желтой карточке.

Россияне в Никосии обыграли хозяев – киприотов (2:0) – в матче 5-го тура европейского квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года.

В составе россиян весь матч провел защитник «Рубина» Илья Самошников, для которого эта игра стала второй в футболке национальной сборной.

Сборная России вышла на первое место в группе Н (10 очков). Хорваты могут догнать россиян в случае сегодняшней домашней победы над Словакией.

7 сентября сборная России сыграет домашний матч с Мальтой, которую сегодня со счетом 1:0 обыграла Словения.

Кипр – Россия – 0:2 (0:1). Голы забили: Ерохин (6), Жемалетдинов (55).

Предупреждения: Смолов, Ерохин, Жемалетдинов – Артиматас, Кателарис.

Россия: Гилерме, Самошников, Дивеев, Джикия (к), Караваев, Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67), Миранчук (Бакаев, 64), Черышев (Жемалетдинов, 46), Смолов (Тюкавин, 75).