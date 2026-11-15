Сборная России обыграла Украину в финале юношеского ЧЕ по настольному теннису

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Сборная России победила команду Украины в финале юношеского чемпионата Европы по настольному теннису среди спортсменов до 13 лет. Матч смешанного командного турнира завершился со счетом 3:0, сообщает «Спортс».

Соревнования прошли в турецком городе Невшехир. За российскую команду выступили Виктория Рыбальченко и Михаил Кириллов, а также пара Олеси Ильиной и Елисея Клочко.

Российские спортсмены участвовали в турнире с национальной символикой.