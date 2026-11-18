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Сборная России отсутствует в списке участников отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на письмо генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, направленное всем членам организации.

Согласно документу, в жеребьёвке квалификации, которая состоится 6 декабря в Белфасте, примут участие 54 сборные — все члены УЕФА, кроме России . Участники будут разделены на 12 групп: шесть групп по четыре команды и шесть по пять . Отборочный цикл пройдёт с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи запланированы на март 2028-го .

При жеребьёвке будут разведены Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Беларусь и Украина, а также Косово с Боснией и Сербией .

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в РФС выражали надежду на возвращение к отбору Евро-2028, однако окончательное решение УЕФА оказалось иным.