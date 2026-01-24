Сборная России не примет участия в Лиге наций-2026/27

Фото: © «Татар-информ»

В Лиге наций сезона 2026-2027 годов примут участие 54 из 55 сборных, представляющих членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Среди них не будет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, пишет «СЭ».

Комитет УЕФА по соревнованиям национальных команд утвердил процедуры жеребьевки предстоящей Лиги наций и составления календаря. Жеребьевка состоится 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам.

В дивизионе А корзину 1 составят Португалия, Испания, Франция и Германия, корзину 2 – Италия, Нидерланды, Дания и Хорватия, корзину 3 – Сербия, Бельгия, Англия и Норвегия, корзину 4 – Уэльс, Чехия, Греция и Турция.

В дивизионе В в корзину 1 попадут Шотландия, Венгрия, Польша и Израиль, в корзину 2 – Швейцария, Босния, Австрия и Украина, в корзину 3 – Словения, Грузия, Ирландия и Румыния, а в корзину 4 – Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия и Косово.

В дивизионе С корзину 1 составят Исландия, Албания, Черногория и Казахстан, корзину 2 – Финляндия, Словакия, Болгария и Армения, корзину 3 – Беларусь, Фареры, Кипр, Эстония, корзину 4 в зависимости от итогов мартовских стыковых матчей – Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдавия, Сан-Марино.

Корзину 1 дивизиона D также определят по их итогам. В нее могут войти Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург. В корзину 2 попадут Лихтенштейн и Андорра.

При жеребьевке учтут моменты, связанные с запретом встреч одной команды с другой, климатом и дистанциями перелетов. Так, в одной группе не могут оказаться Босния и Косово, а в дивизионе С одна группа будет включать максимум две сборные из стран Скандинавии и Балтии.

До соответствующего уведомления белорусская и украинская национальные команды будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.