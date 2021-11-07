Сборная России на чемпионате Европы по плаванию получила дисквалификацию

Сборную России дисквалифицировали со второго места в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем на чемпионате Европы за нарушение спортсменами очередности, информирует сайт ВФП.

Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты, которая проходила вчера на чемпионате в Казани. Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда России была дисквалифицирована.

Главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал случившуюся ситуацию. «Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — рассудил специалист.

Напомним, что сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (25 метров). В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Бронзовыми призерами в этой эстафете стали спортсмены из Польши.