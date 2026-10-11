Сборная РФ по дзюдо победила Францию и вышла в полуфинал командного ЧМ в Баку

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Дзюдоисты сборной России победили команду Франции и вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате мира, который проходит в Баку. В четвертьфинальном матче сборная России одержала победу со счетом 4:3.

В весовой категории до 57 кг Ирина Зуева победила француженку Марту Фава, Мурад Чопанов (до 73 кг) уступил Дайяну Булемтафе, Мадина Таймазова (до 70 кг) проиграла Клеменс Эме, Мансур Лорсанов (до 90 кг) победил француза Алекса Митровича, Элис Старцева (свыше 70 кг) уступила Роман Дико, а Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) победил Тьемана Диаби.

Итог противостояния решался в дополнительной схватке. По жребию была выбрана категория до 90 кг, где в повторном поединке между Лорсановым и Митровичем победу одержал российский спортсмен.

В полуфинале турнира россияне встретятся с командой Узбекистана, которая в четвертьфинале оказалась сильнее сборной Грузии (4:3).