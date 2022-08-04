Сборная молодых звезд хоккея проведет турне по регионам России и посетит Татарстан

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился планами национальной команды России до 25 лет на предстоящий сезон. По словам функционера, сборная молодых звезд российского хоккея в течение года будет путешествовать по России и в том числе посетит Татарстан.

«По плану у команды участие в Кубке Первого канала, где также сыграют сборные России, Беларуси и Казахстана. Дальше планируется, что после окончания сезона КХЛ сборная U25 будет путешествовать по стране. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планируем посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск.

Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Это всё обсуждается. Мы видим, какой интерес вызывает сборная в регионах. По тренерскому штабу будет понятно ближе к Кубку Первого канала», – цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, в данный момент сборная России по хоккею U-25 выступает в предсезонном товарищеском турнире в Сочи. В состав команды вошли два воспитанника «Ак Барса» Вячеслав Пекса и Дмитрий Кателевский.