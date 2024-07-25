Сборная ЛНР по пулевой стрельбе посетила Комплекс стендовой стрельбы «Свияга»

Фото: Федерация пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан

Участники юниорской сборной ЛНР по пулевой стрельбе посетили комплекс «Свияга» в Верхнеуслонском районе. Об этом рассказал президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана Сергей Демин.

Ребята прибыли в республику для участия в первенстве России. Для юных спортсменов провели экскурсию, после чего они смогли попробовать свои силы в стендовой стрельбе и пообщаться, задать вопросы самой титулованной спортсменке Татарстана – серебряному призеру Олимпийских игр Светлане Деминой.

«Ребята из ЛНР посмотрели Комплекс стендовой стрельбы „Свияга“. Пообщались со спортсменами Татарстана, которые занимаются стендовой стрельбой, под руководством Светланы Деминой сами постреляли на стенде. Результат у них неплохой – практически все попали в мишени. После чего пригласили их на обед. Все остались очень довольны таким неформальным общением», — рассказал Сергей Демин.

Сборная команда ЛНР прибыла в Казань 18 июля для проведения тренировочных мероприятий на базе комплекса пулевой стрельбы «Динамо» в поселке Мирный и подготовки к первенству России.

Напомним, что соревнования пройдут в столице Татарстана с 25 июля по 3 августа.