Сборная Канады по хоккею со скандалом обыграла Россию

На час с лишним было задержано начало хоккейного матча Россия-Канада женского олимпийского турнира в Пекине. Скандал спровоцировали канадки. По этому поводу Международный олимпийский комитет (МОК) выступил со специальным заявлением.

«Сегодня произошла задержка в начале матча между женской сборной ОКР и канадской командой. В соответствии с обсуждениями между двумя командами они обе согласились, что матч начнется с того, что обе стороны будут в масках», – говорится в заявлении МОК.

Канадская команда отказалась выходить на площадку, несмотря на проведенную ранее предыгровую разминку. Сборная Канады ждала результатов тестов на ковид из сборной России. В итоге было принято решение перенести игру на один час. А хоккеистки вышли на матч в масках. Впрочем, на третий период россиянки вышли на лед уже без масок. Комментатор Дмитрий Губерниев после саботажа канадок и вовсе предложил играть в противогазах!

Что до самой игры, то она предсказуемо завершилась уверенной победой канадок. Это женский хоккей, который у нас начал культивироваться лишь в 21 веке. Ни одной медали на олимпиадах российские хоккеистки пока не завоевали. Тут нам еще долго предстоит догонять американок, которым россиянки проиграли в предыдущем туре со счетом 0:5, и канадок. Эти сборные наголову сильнее любой европейской. Но похвалим 24-летнюю Анну Шохину за гол в ворота канадок.

Россия-Канада — 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

В нашей группе лидирую канадки и американки с 9 очками, россиянки идут третьими с 3 очками. Завтра наших девушек ждет важнейший матч с командой Финляндии, победа в котором, по сути, гарантирует выход в плей-офф.