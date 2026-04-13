Сборная Италии может получить еще один шанс отобраться на чемпионат мира-2026

Фото: teammelli.com

Итальянская команда, не сумевшая пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года, может получить дополнительную возможность побороться за путевку. Как сообщает RMC Sport, ФИФА рассматривает вариант с организацией стыковых матчей в случае отказа Ирана от участия в турнире.

Причиной возможного снятия иранской сборной называют обострение конфликта на Ближнем Востоке и военное столкновение с США, что ставит под вопрос безопасность участия команды в мундиале.

По информации источника, в дополнительных стыковых встречах могут сыграть представители Азиатской конфедерации футбола и УЕФА. Таким образом, у «скуадры адзурры» появится шанс все же попасть на турнир. Решение пока не принято, ФИФА продолжает следить за ситуацией. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Италия — четырехкратный чемпион мира, но последний раз выигрывала титул в 2006 году.