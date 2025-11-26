Сборная Франции представила форму, в которой выступит на ОИ-26 вместо россиян

Фото: hockeyfrance.com

Сборная Франции по хоккею представила новую форму, в которой выступит на Олимпийских играх-2026. Напомним, французская сборная заменила на этих соревнованиях россиян, которые по-прежнему не допущены до международных стартов.

Новая форма сборной Франции – джерси синего и белого цветов, выполненные в дизайне бретонской мариньерки (тельняшки) и с леттерингом красного цвета «France». Отметим, в данном турнире примут участие и игроки из НХЛ, впервые с 2014 года.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в Италии в Милане и в Кортина-д’Ампеццос с 6 по 22 февраля. В группе А против сборной Франции сыграют национальные команды Канады, Чехии и Швейцарии.