«Сборная добра» Татарстана представила почти 500 инициатив на премию #МЫВМЕСТЕ

Фото предоставлено АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ»

Завершилась заявочная кампания международной премии #МЫВМЕСТЕ. От Татарстана на нее поступило 494 заявки. Кроме того, республика вошла в топ-5 регионов – лидеров по количеству заявок по всей стране.

«Ежегодно подведение итогов премии проходит 5 декабря, в Международный день добровольца, при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прошлый год подарил нам возможность выйти на эту сцену и стать третьими среди 89 регионов нашей страны. Это большая честь и ответственность», – заявил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

Международная премия проводится начиная с 2020 года и выявляет лучшие социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Она поощряет лучших волонтеров, наставников и наиболее эффективные программы по развитию добровольчества.

Заявочная кампания стартовала 12 апреля в рамках презентации национального проекта «Молодежь и дети» в национальном центре «Россия». Поступило уже более 11 тыс. заявок из 117 стран мира.

Фото предоставлено АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ»

Среди заявок, полученных из Татарстана, есть проекты по комплексной медико-психолого-педагогической помощи проживающим в отдаленных деревнях многодетным, малообеспеченным, приемным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, по цифровой безопасности для пожилых людей, по созданию инклюзивного семейного центра, а также по оказанию помощи военнослужащим и их семьям.

В 2024 году от Татарстана на международную премию #МЫВМЕСТЕ поступило 264 заявки. По итогам регионального этапа в республике были определены 37 победителей. Кроме того, РТ стала финалистом премии в треке «Территории» номинации «Субъект Российской Федерации».

Победители премии получают национальное и международное признание, возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение, отмечают ее организаторы.

За шесть лет свыше 298 тыс. волонтеров Татарстана помогли в организации более 15 тыс. мероприятий. В 2023 году состоялось открытие первого в России профильного лагеря для волонтеров «Добрый». С 2023 года ведется работа по открытию «Добро.Центров», нацеленных на общественное развитие и поддержку волонтерских, благотворительных и гражданских инициатив. На сегодняшний день открыт 31 «Добро.Центр». Волонтерская деятельность в республике осуществляется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.