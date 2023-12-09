Сборная Бугульмы победила в товарищеском матче по хоккею ветеранов прокуратуры ПФО

Сегодня на ледовой арене Бугульмы состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой между командами ветеранов прокуратуры Приволжского федерального округа и работников государственных и муниципальных органов Бугульминского района. Игра была приурочена ко Дню юриста и десятилетию хоккейной деятельности органов прокураторы Приволжского федерального округа.

Помимо татарстанцев, среди игроков команды надзорного органа были прокурорские работники из Башкортостана и Самарской области. Сборную команду Бугульмы возглавил глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

«Сегодня на этой ледовой арене собрались самые преданные хоккею люди. Давно известно, что хоккей среди работников прокуратуры — довольно популярная игра. Все игроки сегодняшнего турнира имеют за плечами немало побед и наград. Всех благодарю за участие в соревнованиях, желаю победного духа и боевого настроения!», — обратился к участникам Линар Закиров.

Стоит отметить, что впервые в истории турнир по хоккею с участием работников прокуратуры ПФО был проведен именно в Бугульме. В 2013 году в первых таких соревнованиях приняли участие хоккейные команды прокуратур Самарской области и Республики Татарстан.

«Бугульма всегда была спортивным городом. Я семь лет проработал в Бугульме, это моя малая родина. Девятого февраля 2013 года мы провели здесь первый турнир. На этом не остановились. В 2014 году уже встречались работники прокуратуры Татарстана, Самарской области и Башкортостана», — отметил экс-прокурор Бугульмы Валерий Кузьмин.

Проведение значимого для спортивной жизни работников прокуратуры события повлекло стремительное развитие хоккейного движения не только в субъектах Приволжского федерального округа, но и в других регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

«Наша команда ветеранская. Самому младшему игроку 45 лет, старшему — 63 года. Собрали команду буквально за один-два месяца. Было тяжеловато, тем не менее мы достойно держались. Будем продолжать такие турниры в разных регионах нашей страны», — подчеркнул председатель Самарского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Алмаз Хусаинов.

По итогам игры со счетом 5:3 победу завоевала сборная команда государственных и муниципальных служащих Бугульмы. По окончании спортивного мероприятия были отмечены и награждены лучшие игроки турнира.

Ими стали Денис Кочетков и Михаил Радаев. Команде-победительнице турнира был вручен главный приз — Кубок товарищеского матча.

Кубок вручал ветеран органов прокуратуры РФ, Лениногорский городской прокурор в отставке, старший советник юстиции, заслуженный юрист РТ Петр Гринь.