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Татарский мир
9 сентября 2022  16:22
Дмитрий Киселев

Сборная афганских татар стала чемпионом страны по волейболу среди сельских команд

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Сборная афганских татар стала чемпионом страны по волейболу среди сельских команд
Фото: ИА " Татар - информ"

В Афганистане прошел чемпионат страны по волейболу среди команд сельских провинций. В соревнованиях приняли участие 10 сильнейших команд. Первое место завоевала команда провинции Саманган, состоящая из студентов и преподавателей татарского медресе «Нур аль-Мударис (Тапайе Татарха), сообщил «Татар-информу» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Спортивная федерация Афганистана пропагандирует многие виды спорта: крикет, футбольный клуб, баскетбол, волейбол, гольф, гандбол, бокс, тхэквондо, тяжелую атлетику, бодибилдинг, легкую атлетику, катание на коньках, боулинг, снукер, шахматы. Также афганскую молодежь все больше привлекают экстремальные виды спорта, такие как сноубординг, скейтбординг и мотокросс. Волейбол остается одним из самых любимых. 

«Сборная нашего медресе, в котором проживают и обучаются более 400 детей-сирот и детей, чьи родители попали в сложную жизненную ситуацию, культивирует жесткий стиль игры. Они невысокого роста, но у них очень хорошие прыжки. И они постоянно заставляют соперника совершать ошибки. Можно сказать, что у них российская школа волейбола», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

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