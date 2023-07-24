Сборку пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска завершат в 2024 году

Полностью завершить сборку металлического пролетного строения моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов планируется в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Первые три блока пролетного строения моста подняли на стапельную площадку. Длина одного металлического блока — 12 метров, а масса — 82 тонны. Дальнейшее их укрупнение будет вестись на стапельной площадке», — говорится в сообщении.

Части пролетного строения соберут в единую конструкцию с помощью сварочных работ. Для сборки одного блока рабочим предстоит сварить 150 метров стыковых швов. А для сборки всего пролетного строения из 130 блоков массой около 11 тыс. тонн нужно сделать более 20 километров швов.

На земле мостостроители собирают еще два блока, которые планируется поднять на стапельную площадку к концу июля.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Работа также развернулась на устройстве фундамента русловых опор, на которых ведется устройство буронабивных свай. На второй опоре мостостроители устраивают временный причал и насыпной грунт. К сооружению первой опоры специалисты приступят после завершения выемки на правобережном подходе к мосту.

Мост протяженностью 1,3 километра строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он станет самым крупным мостовым сооружением на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург в Татарстане. Мост будет стоять на 22 опорах.