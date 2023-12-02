Сборка дронов, робототехника, ИИ: Зеленодольск принял соревнования по фиджитал-играм

Зеленодольский район впервые принял соревнования по фиджитал-играм. Событие стартовало сегодня в лицее №18 имени Ломоносова. Выявлять сильнейших будут в течение двух дней.

Специально для участников и гостей мероприятия организованы зоны free play, на которых любой желающий может поиграть в любимые игры, 10D-кинотеатр, квесты и творческие мастер-классы по искусственному интеллекту, робототехнике, сборке и пилотированию дронов.

«Фиджитал-игры — это сочетание цифрового и физического спорта. Спасибо организаторам за доверие, в частности команде IT-парка, Минцифры и Федерации фиджитал-спорта республики. Желаю командам удачи, и пусть победит сильнейший!» — сказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на церемонии открытия.

Фиджитал-соревнования проводятся в муниципальных районах Татарстана для выявления сильнейших киберспортсменов.

Впереди у участников соревнования по мини-футболу, баскетболу, лазертагу, борьбе кореш, FIFA, NBA, Mortal Kombat, Dota2 и Just Dance.

Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе администрации, инициатива проведения игр исходила от района совместно с ИТ-парком Казани, Минцифры и Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Второй день соревнований завершится церемонией награждения.

Напомним, что в следующем году в Казани пройдет первый масштабный фиджитал-турнир «Игры будущего». Соревнования состоятся в период с 23 февраля по 3 марта. Спортсменов и молодежь из разных стран мира на соревнования в Казани пригласил Президент России Владимир Путин.

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому — именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта, и киберспорт. Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали „Игры будущего“, и стартуют они в Казани уже очень скоро, 23 февраля следующего года», — сказал глава государства на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».