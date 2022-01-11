Сбор живых елок в Альметьевске организовали на контейнерных площадках возле домов

В Альметьевске сбор использованных живых елей будет проходить на контейнерных площадках возле домов. Оператор по вывозу отходов «Экосервис» будет централизованно их вывозить. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил глава района Тимур Нагуманов.

Глава района заметил, что многие до сих пор любят ставить дома живые елки или еловые ветви для украшений. По традиции елки начинают выносить из дома после Старого Нового года.

«Для того, чтобы Новый год начать экологично, большая просьба, не выбрасывать елки в мусорный контейнер и не разбрасывать их во дворах и по городу», — призвал он.

По словам градоначальника, если елка оказывается выброшенной где-то на обочине, то помимо захламления населенных пунктов, при разложении она вырабатывает метан, который легко горит и разрушает озоновый слой, ускоряя глобальное потепление.

«Оставить елки можно на контейнерной площадке возле вашего дома, аккуратно перевязав ее ветви веревкой. Дальше они будут подвергаться обработке и применяться в качестве корма для животных на сельхозпредприятиях», — сообщил Нагуманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылись два пункта приема елок.