Сбор заявок для участия в премии «Жить вместе» продлится до 1 апреля 2025 года

До 1 апреля 2025 года будет идти сбор заявок для участия в премии «Жить вместе». Данная благотворительная премия поддерживает локальные инициативы по всей России, направленные на решение общественно значимых задач.

Как сообщают организаторы, в этом году премия отметила свой первый юбилей. За 5 лет в ней поучаствовали 2,5 тыс. команд, более 400 из которых вошли в лонг-лист и 65 победили. По количеству участников и их отзывам видно, как с каждым годом растёт ценность объединения людей через общие ценности и взаимопомощь.

«Вся церемония для двух глухих зрителей переводилась на жестовый язык. Сразу по окончании церемонии нас не оставили без внимания, а многие из зрителей разных городов подходили, поздравляли, не жалели слов поддержки и благодарности. Было странно, что коллеги благодарили нас, потому что они и сами жертвуют свои силы и время для помощи ближним. После поездки за 1 тыс. км мы не чувствовали усталости, а только огромное желание дальше служить и двигаться вместе по жизненным перипетиям», - поделилась Любовь Филимонова, представительница проекта «Безмолвная молитва», занявшего второе место в номинации «Церковь».

Эти и другие добрые слова, которыми делятся номинанты премии, подтверждают, что выведенная командой «Жить вместе» формула «человек человеку человек», работает.

«Жить вместе» помогает горизонтальным проектам финансово - три проекта победителя в каждой номинации получат денежное вознаграждение – по 100 тысяч рублей. В этом году премия отказалась от иерархии первое-второе-третье место. Помимо финансовой, участники получают информационную поддержку от партнёров и дружественных СМИ Премии. А главное – «Жить вместе» помогает случиться общению и стать частью большого сообщества.

В жюри — эксперты, а также победители предыдущих лет.

Среди экспертов этого года: Алексей Миллер, научный руководитель Европейского университета; этнограф и певец Сергей Старостин; Елизавета Олескина, директор фонда «Старость в радость»; Мария Алексакова, программный директор фонда Тимченко; священник Михаил Потокин, настоятель храма Флора и Лавра на Зацепе, председатель Социального отдела Московской епархии, а также Мария Кислина, автор проектов в селе Лох, победительница Премии 2022 года; Анна Смирнова, которая вышла в финал прошлого года с проектом «Семейный круг».

Партнёры Премии: фонд Поддержки Социальных проектов, Планета.ру. Инфорпартнеры: медиапроект s-t-o-l.com, Радио «Культура», Культура.РФ, медиа «В лесах».

«Жить вместе» ищет проекты в пяти номинациях: Культура, Милосердие, Память, Русское наследие и Церковь. Если возникают сложности с заполнением заявки, можно написать организаторам. А 5 февраля в 11:00 по Москве команда Премии проведёт мастер-класс по подаче заявки. Регистрация на мастер-класс по ссылке.

Подробнее о проекте и условиях участия можно узнать на сайте, группе «ВКонтакте», Телеграм и YouTube.