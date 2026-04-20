Сбор средств на помощь ветеранам в рамках акции «Красная гвоздика» проходит в Татарстане

Благотворительный фонд «Память поколений» с 10 апреля по 22 июня в одиннадцатый раз проводит всероссийскую акцию «Красная гвоздика». В рамках инициативы жители страны могут приобрести значок красной гвоздики за пожертвование и тем самым поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства фонд направит на оказание медицинской помощи.

В Республике Татарстан к акции присоединяются «Волонтеры Победы» и серебряные волонтеры программы «Молоды душой». Их можно будет встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях.

Участники акции работают в фирменной одежде с символикой проекта и своей организации, а также используют специальные боксы для сбора пожертвований. Взнос можно сделать наличными или через QR-код. В ответ участники получают значок в виде красной гвоздики.

Приобрести значки также можно не только у волонтеров, но и через партнерские площадки: в отделениях «Почты России», в поездах дальнего следования и скоростных составах РЖД, а также в крупных маркетплейсах и сетевых магазинах.

В прошлом году акция прошла в юбилейный раз и охватила 85 регионов страны – от Калининграда до Чукотки. К ней присоединились партнеры и сторонники фонда. Всего было распространено более двух миллионов значков, а сумма собранных средств превысила 115 миллионов рублей. В 2026 году фонд рассчитывает не только сохранить этот масштаб, но и увеличить результаты.

В Татарстане в прошлом году удалось собрать 1,46 миллиона рублей. Эти средства направили на медицинскую помощь ветеранам: закупку слуховых аппаратов, электрических инвалидных колясок, высокотехнологичных протезов, а также на реабилитацию, лечение и другие медицинские нужды.

Организаторы призывают жителей присоединяться к акции при встрече с волонтерами и вносить свой вклад в помощь ветеранам.

Исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова сообщила, что идея акции изначально заключалась в том, чтобы дать людям возможность выражать благодарность ветеранам не только словами, но и конкретными действиями.

По ее словам, за 11 лет «Красная гвоздика» стала по-настоящему народной инициативой, а в прошлом году ее поддержали 85 регионов страны. Она подчеркнула, что значок красной гвоздики является символом памяти и благодарности, который объединяет тех, кто помогает, и тех, кто выражает признательность.

Также она отметила, что с каждым годом к акции присоединяется все больше людей и что любое пожертвование имеет значение.