Сбор сирени в общественных местах может обернуться штрафом или арестом до 15 суток

Сирень, растущая в парках, скверах и на других общественных территориях, относится к муниципальной собственности, поэтому ее срезание может рассматриваться как повреждение имущества и влечет административную ответственность. Об этом «РИА Новости» рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева на полях Кавказского инвестиционного форума.

Она пояснила, что деревья и кустарники, высаженные на территориях муниципальных образований, включая парки и скверы, находятся в собственности муниципалитета. По ее словам, повреждение такого имущества подпадает под нормы административного законодательства.

Саратцева уточнила, что за подобные действия предусмотрены штраф или административный арест до 15 суток – мера наказания зависит от размера причиненного ущерба.

Она также отметила, что, если сирень собирают для последующей продажи, такие действия могут уже рассматриваться в рамках уголовного законодательства.

При этом, по словам представителя Роскачества, сбор сирени в собственном саду разрешен и не влечет никаких санкций.

Отдельно она добавила, что в обществе распространено мнение о том, что обламывание сирени якобы помогает растению расти, однако это не соответствует действительности. По ее словам, такие действия наносят вред экологии, хотя этот вопрос относится к другой сфере регулирования.