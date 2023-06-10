Сбор подарков к Сабантую в селе Шинар: «Очень красивая, добрая традиция»

В первой половине июня в деревнях и селах Татарстана начинают греметь Сабантуи. Если Сабантуй – это истинно татарский, самый веселый праздник, то сбор подарков к нему – еще одно национальное веселье. В прошлом году мы уже интересовались, где и как в Татарстане проводится сбор подарков к Сабантую, и даже составили свой небольшой рейтинг. Самым «завидным» селом тогда оказалось село Большой Шинар в Сабинском районе. А видеозапись о процессе сбора полотенец прославила жителей Шинара на весь Интернет.

В этом году было решено лично посетить праздник сбора подарков и даже поучаствовать. Отставив в сторону официальную часть, резюмирую: от зависти можно умереть, это правда.

«В сборе подарков каждый участвует по своему желанию»

Малый Шинар и Большой Шинар – два добрых соседа, расположены совсем рядом, их разделяет всего лишь дорога. Но сбор подарков каждый проводит у себя отдельно.

В Большом Шинаре сбор подарков к Сабантую по традиции начинают с самых верхних домов, расположенных в горной местности. Ближе к обеду начинают собираться парни в белых рубашках, тюбетейках. К тому времени лошади украшены, подарки детишкам куплены, баян готов начинать играть плясовую.

Нужно отметить одну особенность: в Шинаре сбор подарков к Сабантую называют «бирнә җыю». Бирнә – это приданое, а также подарки невесты жениху и его родным. Мы же для удобства понимания будем называть процесс «сбором подарков».

Здесь подарки собирают молодые парни, они идут плотными рядами по улицам, держась за плечи друг друга, поют песни. Если в начале сбора ряд был только один, то на другой улице рядов стало три. Впереди идут школьники, на телеге – ребятня дошкольного возраста. Парни постарше то и дело спрашивают у младших: «Вы ведь с нами до последнего, да, парни?» Все чувствуют себя важными участниками праздника и, несмотря на усталость, не жалуются и домой не спешат.

В этом селе очень много молодежи. И непередаваемое чувство радости возникает, когда наблюдаешь за этим действием: парни не только сохраняют и передают подрастающему поколению традицию предков, но и показывают пример дружбы, сплоченности. Парни – силачи, богатыри, у каждого своя работа, занятость, обязанности, но в этот день они оставляют все свои дела, чтобы стать частью праздника, от души петь, танцевать, показать пример будущим жителям села.

«У этого обычая нет определенного организатора, управляющего. Мы, парни села, сами договариваемся и проводим. Этот красивый праздник приносит нам большое удовольствие. Так же дружно и сплоченно, с песнями и плясками мы проводим и Сабантуи. Многие наши парни живут в городе, учатся и работают, у многих семьи, дети. Но на этот праздник все приезжают специально», – рассказывает учитель физкультуры Шинарской школы Фаяз Садыков.

Он родился и вырос в Большом Шинаре и обосновался тоже здесь. Фаяз вспоминает, как, будучи еще маленьким мальчиком, вместе с братьями участвовал в сборе подарков. «Сейчас мы уже сами проводим сбор и хотим сохранить традицию и впредь. Это отдельный праздник, который приходит только раз в год», – сказал Фаяз и тут же заиграл на своем баяне веселую мелодию.

Большое удивление вызывают шинарские парни, знающие все татарские песни наизусть. В этот день звучат и народные, и эстрадные песни – предпочтение отдают репертуару Салавата Фатхутдинова и Альфины Азгамовой. Один начинает – остальные тут же подхватывают. И даже самые маленькие знают слова и присоединяются. Названия сел и городов во всех композициях заменяют на «Шинар», что делает эти песни патриотичнее.

Проживающий ныне в Казани Камиль Сафин приехал в родное село специально для праздника сбора подарков. «Жители нашего села любят петь, нас смело можно назвать «поющим селом», – говорит Камиль.

«Мы всей душой любим песни, особенно татарские. У нас ни один праздник не обходится без песен, поэтому все тексты помним наизусть. Больше всего любим песни Салавата Фатхутдинова. Они как будто бы идут из глубины души, а под мелодии баяна… Раз в год в этот праздник мы отдыхаем всей душой, с удовольствием поем. Каждый приходит на сбор подарков по своему желанию», – рассказал Камиль.

«Спасибо молодежи, которая осталась в деревне!»

Парни останавливаются у каждого дома, собирают подарки, яйца. Не только собирают, но и благодарят хозяев. Один из парней называет имена хозяев, поднимает подарок над головой и громко объявляет: «Подготовили подарок к Сабантую!» Парни дружно повторяют: «Ай, рәхмәт!», то есть спасибо. Такое представление я увидела впервые, а для шинарцев это традиция.

Жители села, в свою очередь, тоже подготовились к празднику, принарядились, все вышли к воротам. Бабушки и женщины надели свои нарядные платья, завязали яркие платки. Заранее готовились, отложили заботы и дела, ждали. Говорю же вам, Сабантуй в этих краях – это, безусловно, праздник, но сбор подарков – праздник не менее важный и долгожданный.

Ну и подарки здесь соответствующие. Наряду с полотенцами и платками люди выносят и технику, и другие ценные подарки.

93-летняя Минсорур апа Гайфуллина сидела у ворот вместе с дочерями. Когда-то она пришла в деревню молодой невесткой, и сегодня Минсорур апа вспоминает, как даже в голодные, бедные годы праздники отмечали весело и красиво.

«Сабантуи испокон веков проводились. Жили тогда не так богато, как сейчас. Но старались в день Сабантуя не думать о трудностях, с приподнятой душой провожали праздник. Сейчас люди живут богато, подарки дарят большие. Раньше умели радоваться даже мелочам», – говорит Минсорур апа.

Дочь Минсорур апа – Фаягуль ханум Сунгатова приехала к сбору подарков из Казани. Вспоминает свою молодость и благодарит молодежь, которая осталась жить в деревне.

«Я всегда благодарю молодежь, живущую в селе! Эти традиции и обычаи живут только благодаря стараниям жителей села. И молодежь не спешит покидать родное село, хвала Аллаху. Пусть село живет и цветет, мы любим наш Шинар, постоянно приезжаем. Хочется, чтобы как можно больше молодых семей оставались в селе. Мы тогда были молодые, не все понимали. Сейчас, будучи уже в возрасте, все больше начинаешь понимать ценность», – говорит Фаягуль ханум.

Соседи Танзиля и Нуриазан Галиевы вышли встречать сборщиков подарков вместе с правнучкой. «Этот обряд непременно нужно проводить после посевных работ, чем масштабнее он проходит – тем лучше будет урожай», – отметил Нуриазан бабай.

«И мы были молодыми, и мы также запрягали лошадей, с песнями и музыкой приходили в каждый дом. Тогда тоже никто не оставался в стороне – собирались и стар и млад. Невестки выносили ситец, полотенца. Раньше ведь батырам Сабантуя дарили полотенце, машины не дарили. За красное полотенце батыры бились целый день. Сейчас времена уже не те, овцу заменили сначала на барашка, затем стали дарить шифоньер, а сейчас – машины. Сабантуй все еще остается любимым праздником. Ведь это самый большой праздник Татарстана», – говорят Галиевы.

Подарок незамужних девушек – украшенный вышивкой платок

Еще одна красивая традиция праздника сбора подарков – незамужние девушки непременно должны подарить платок, украшенный ручной вышивкой. Традицию обязательно соблюдают и маленькие девчушки, и взрослые девушки. Кто-то, быть может, назовет это показухой, скажет, что современные девушки далеки от рукоделия. Признаюсь, я и сама так думала. Но сомнений не осталось – девушки действительно дарят платки, которые вышивали сами.

«Платок они могут подарить либо своему любимому, либо другу или соседу. Если не подарили кому-то определенному, платки собираются у баяниста, затем просто делим с парнями. Платков собирается много, на всех хватает. И платки, и полотенца девушки и невестки вышивают своими руками, наши девушки все рукодельницы-мастерицы!» – сказал мне Фаяз Садыков. Удивлению моему не было предела.

Парни знают, что в доме есть незамужняя девушка, и у ворот начинают кричать «кулъяулык!» Кричат до тех пор, пока девушка не вынесет платок, и не уйдут, пока не добьются своего. Значит, если не успела вышить платок ко дню сбора подарков – опозоришься на все село. Если не хочешь, чтобы твой позор припоминали до следующего сбора, хоть ночами не спи, но платочек подготовь!

Родные сестры Фирюза, Ильзира и Ясмина подготовили свои платки уже давно.

«Платочки были готовы уже зимой. Вышивать научились в школе, а дома смотрели, как вышивают мама, сестра. Мама рассказывает, что в молодости тоже вышивала, сохранились ее образцы, трафареты. Мы берем рисунки из ее тетради для вышивания либо копируем в интернете», – поделилась Ильзира.

У ворот Садыковых Назия апа (в селе ее называют Бал әби, то есть «медовая бабушка») сидела с дочерьми Фирданией и Рузией ханум. И сама Назия апа, и все четыре ее дочки с младых лет ежегодно вышивали платки на подарок батырам. «Мы и платки вышивали, и шали вязали. У нас женщины всегда были с золотыми руками», – говорит Назия апа.

К разговору присоединились Фирдания апа и Рузия апа.

«Как же, мы тоже вышивали. У нас в классе было 60 детей. Провожая парней в армию, все девочки вышивали платок в подарок. Ночами сидели с рукоделием, но подготовить платок было делом чести. Сабантуй всегда был и остается для нас большим событием», – рассказали они.

«Во времена нашей молодости праздники проходили еще красивее. На майских и октябрьских праздниках с криками “ура!” проходили по улицам. В нашем селе живут дружелюбные, добрые люди. Соседи всегда помогают друг другу. Молодежи много, но большинство не остается в селе, сейчас с работой туго», – говорит Назия апа.

Вышитое полотенце – подарок молодых невест

Если незамужние девушки к празднику сбора подарков готовят платки, то молодые невестки дарят вышитое полотенце. Один из главных участников сбора – Расим Асадуллин женился в прошлом году. Его супруга Айгуль в этом году подарила вышитое полотенце. А раньше три года подряд дарила своему суженому Расиму вышитые платки.

«Женился на девушке из нашего села. Решил, что останусь в отчем доме, в Большом Шинаре. Большинство молодежи стремится уехать в Казань, а мы решили не уезжать. Дай Аллах увидеть красивое будущее села, воспитать детей, найти здесь свое призвание. Всю зиму жена вышивала полотенце невестки в подарок», – поделился Расим.

«Для нас это старинная традиция, и никто не желает оставаться в стороне. Полотенце к Сабантую мы начинаем готовить задолго до весны», – отметила Айгуль.

До замужества Айгуль жила в городе. Но к жизни в деревне была готова. Молодые живут в отчем доме, с родителями Расима.

«Живем с супругой, сыном и снохой. Я очень обрадовался, когда молодые рассказали о своих планах. Сейчас молодежь не желает оставаться в селе. Я был очень рад такому выбору наших детей», – рассказал Раис абый.

«На ковре боролись не с полотенцами, а с канатом»

Большой Шинар – родина многих борцов. Здесь родились 15 мастеров спорта по борьбе! Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов тоже родился и вырос здесь. Своей самой большой победой он всегда называет получение звания абсолютного батыра на сельском Сабантуе после 10 класса. «Я выигрывал чемпионат Татарстана, стал чемпионом России, достиг уровня заслуженного мастера спорта, но выше всех побед и важнее всех достижений для меня моя первая победа – когда стал батыром своего села и впервые прошелся с барашком на плечах вокруг майдана», – вспоминает он эти мгновения.

Борьбу я вспомнила не просто так. Шинар и сегодня славится своими борцами. Среди парней, собирающих подарок к Сабантую, мы встретили 19-летнего чемпиона России Рифата Ахунзянова. Он становился абсолютным батыром среди детей. В этом году планирует проверить свои силы уже со взрослыми борцами.

«Сабантуи и сбор подарков для нас всегда долгожданные праздники. Подарки в день Сабантуя получат батыры и победители конкурсов. Это очень красивая, добрая традиция.

Борьба на Сабантуе проходит напряженно и очень тяжело. Из нашего села вышли 15 мастеров спорта. Отец рассказывал, что раньше борцы боролись в двух весовых категориях – 70 кг и тяжелый вес. Только в Шинаре в категории 70 кг боролись 70 человек. А в тяжелом весе еще больше. Выходили на ковер и боролись не с полотенцами, а с канатом. Но и сейчас борьба не менее интересна и тяжела. Съезжаются все шинарские, и борцов, и любителей борьбы собирается много», – рассказал Рифат.

Село такое, что завидно!

Сбор подарков продолжается до вечера. Для них на улице накрываются столы, угощают, конечно, не только их, но и всех желающих. На праздничный стол готовится даже традиционный татарский балеш.

«В прошлом году задумал подготовить и угостить парней. Хвала Всевышнему, осуществил свой план. Пусть небо всегда будет мирным, пусть традиция живет, пусть в нашем селе всегда будет царить согласие», – сказал один из организаторов праздничного стола Ильфат абый Набиуллин.

Рядом с танцором Рафаэлем Ахметовым парни каждый год останавливаются, чтобы сплясать. «У наших ворот традиционно проходят пляски, это уже сложившаяся традиция, которую хочется растянуть еще на долгие годы, по воле Аллаха», – отметил Рафаэль абый.

Обойдя все село, молодежь приходит в Дом культуры. К тому времени парни из Малого Шинара тоже заканчивают сбор подарков и приходят туда же. Начинается общий праздник – исполняют песни, пляшут. Затем проводят состязание – завязывают платок на деревьях около дома культуры. Чей платок окажется выше – малошинарский или большинарский? Парни из Больших Шинар утверждают, что их платок в этом году был выше.

Затем праздник продолжается на лоне природы. Из собранных яиц молодежь делает яичницу. Тоже традиция, которой не изменяют вот уже долгие годы.

Шинарцы – народ старательный, трудолюбивый. «У нас народ хороший, я благодарен своим односельчанам!» – говорит глава сельского поселения Алмаз Гарипов. И хотя он родом из соседнего села, молодость и жизнь его неразрывны с Шинаром.

«Сбор подарков у нас всегда превращается в красивый праздник. Никого не нужно звать, организовывать. Работники культуры у нас тоже молодцы. Сохранение традиций и обрядов, воспитание молодежи в традициях наших предков – наша задача, и работники культуры справляются с ней на отлично. Главное – командный дух. Если нам скажут, что сегодня вечером нужно где-то поставить концерт, к вечеру полный автобус людей будет на месте. Молодежь есть, колхоз не распался, люди живут, трудятся, стараются. Я безмерно благодарен сельчанам!» – говорит Алмаз Гарипов.

Из Шинара я приехала с чувством безмерной гордости за жителей села – полюбила их за искренность, сплоченность, доброту. Эти строки прошу считать одой старшему поколению шинарцев – за сохранение национальных татарских традиций и воспитание достойной молодежи – и молодому поколению шинарцев – за бережное отношение к наследию предков.

После того как я стала выкладывать видеоролики из Шинара в социальных сетях, тут же посыпались комментарии из разных уголков Татарстана. Многие восхищались, а кто-то даже признался, что завидует белой завистью. Но один комментарий запомнился: «Вот куда нужно выходить замуж!» Шинарцы – большие молодцы!

Автор: Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото и видео: intertat.tatar