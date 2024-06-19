Сбор подарков к Сабантую приносит Татарстану дополнительный доход

Фото: © Султан Исхаков/ "Татар-информ"

Традиционный сбор подарков к Сабантую становится источником дополнительных доходов для Республики Татарстан и формирует туристическую привлекательность региона. Об этом заявила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Для нас было важно сохранить национальный код, а также сделать всё, чтобы туристы, которые приезжают на наш Сабантуй, увеличили дни пребывания в Татарстане. От туроператоров мы знаем, что в прошлом году это удалось», — рассказала Шарафутдинова.

По словам спикера, в прошлом году туристы увеличили сроки пребывания в республике во время Сабантуя как минимум на один день.

«Это дополнительный доход для республики. Развивая историю, мы формируем туристическую привлекательность нашего города», — заключила гендиректор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

В этом году Сабантуй пройдет 23 июня в Березовой роще поселка Мирный и в Дербышках, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Традиционный сбор подарков состоится 21 июня на центральных улицах Казани, он завершится у театра имени Камала праздничным концертом.