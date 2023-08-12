В Казани заменят контейнеры для сбора ПЭТ – право собирать пластик «отвоевал» регоператор

Фото: «Татар-информ»

В казанских дворах в скором времени заменят сетчатые контейнеры, установленные для сбора пластика и ПЭТ-бутылок. Это направление переработки отходов после долгих споров на себя возьмет регоператор – ООО «УК ПЖКХ» – который организует работу в новом режиме, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Сетчатые контейнеры во дворах устанавливало ООО «Эко-Приоритет», которое отвечало также за своевременный вывоз собранного пластика. Однако сейчас компания оставляет эту работу, сообщили в администрации города.

«<...> ООО „Эко-Приоритет“ принято решение об окончании работы по сбору ПЭТ-тары. Региональным оператором ООО „УК ПЖКХ“ в настоящее время ведётся планомерный процесс замены сетчатых ПЭТ-контейнеров на контейнеры — сетки регионального оператора, не допуская переполнения ПЭТ-отходов», — пояснили в мэрии, отвечая на вопросы горожан в соцсетях.

С предложением убрать сетки из дворов к городу представители регоператора обращались еще в 2019 году. Они отмечали, что при установке новых контейнеров уже предусмотрена возможность для раздельного сбора мусора и жаловались на так называемое «обезжиривание» отходов. Дело в том, что при сборе ПЭТ-бутылок другой организацией в отдельные сетки регоператор не мог рассчитывать на выгоду за счет переработки собранного жителями пластика. На тот момент предлагалось вообще убрать сетки из дворов, но мэр города Ильсур Метшин не поддержал эту идею.

В то же время казанцы давно жаловались на переполненные сетки для сбора ПЭТ-бутылок и пластика. Им отвечали, что ответственная за это компания не всегда успевает вовремя опустошать контейнеры. Сейчас власти города заверяют, что регоператор не будет допускать подобные ситуации.

Точные сроки завершения работ по замене сетчатых контейнеров во всех дорах города пока не озвучиваются.