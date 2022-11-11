Сбор пластика и «экополку» организует Нацбиблиотека РТ 14 ноября

14 ноября Нацбиблиотека Татарстана проведет серию мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню вторичной переработки. Гостей ожидает «экополка» с 115 книгами на тему экологии, раздельный сбор пластика, дискуссия и другие активности, сообщает пресс-служба библиотеки.

Программа организована при поддержке холдинга СИБУР. Он поможет в создании коллекции из книг по экологии, а также проведет дискуссию на тему «Кто сейчас заботится об экологии, и почему это важно». Перед гостями выступят представители проекта «Чистые игры», основатели экопроектов, экошкол и экоактивисты.

Кроме того, в этот день в библиотеке организуют раздельный сбор пластика. Все желающие также смогут изготовить памятный брелок из пластиковых крышек, которые переработают тут же.

Программа откроется в 17.30 и начнется с открытия «экополки», мастерская ресайклинга будет работать с 17.00 до 20.00, а дискуссия с экспертами запланирована на 19.00.