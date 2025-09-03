Сбор гушр-садаки для малоимущих стартовал в Татарстане

Раздача гушр-садаки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане стартовала ежегодная благотворительная кампания по сбору гушр-садаки и предоставлению нуждающимся помощи в виде продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Первыми собирать продукты для нуждающихся начали соборные мечети Бугульмы и Елабуги. В ближайшее время к ним присоединятся все остальные соборные мечети республики. В связи с этим Духовное управление мусульман РТ объявило 20 сентября Днем гушра в Татарстане.

В рамках кампании каждый желающий может направить на благотворительность часть урожая, собранного в своем подсобном хозяйстве. На этот раз акция проводится в рамках 1500-летия пророка Мухаммеда, которое отмечается в текущем, 1447 году по хиджре.

В рамках сбора гушр-садаки в мечетях принимают овощи и фрукты (в том числе картофель, капусту, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы), а также мед. Собранные продукты будут организованно распределены среди нуждающихся и малоимущих, пояснили в татарстанском муфтияте.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. До революции 1917 года сбор гушр-садаки был у татар-мусульман обычной практикой. Сейчас он возвращается в религиозную практику мусульман Татарстана по инициативе главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и погибшего в 2012 году религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.