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Культура 16 июня 2025 10:44

Сбор даров к Сабантую в Казани пройдет по четырем маршрутам

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Сбор даров к Сабантую в Казани пройдет по четырем маршрутам
Сбор подарков к Сабантую в 2023 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сбор подарков к Сабантую в столице Татарстана в этом году пройдет 19 июня. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Мероприятие начнется в 11 часов утра. Шествие пройдет по четырем маршрутам:

  • от резиденции Раиса РТ в Казанском Кремле по улицам Баумана и Кремлевской,
  • от Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля по улице Пушкина,
  • от комплекса «Туган авылым» по улице Миннуллина,
  • по Старо-Татарской слободе.

После сбора даров в 13 часов все повозки соберутся на площадке рядом с новым театром Камала, где для гостей и жителей города покажут театрализованное представление.

#сабантуй #Казань #Деловой понедельник
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