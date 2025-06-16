Сбор даров к Сабантую в Казани пройдет по четырем маршрутам
Сбор подарков к Сабантую в 2023 году
Сбор подарков к Сабантую в столице Татарстана в этом году пройдет 19 июня. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.
Мероприятие начнется в 11 часов утра. Шествие пройдет по четырем маршрутам:
- от резиденции Раиса РТ в Казанском Кремле по улицам Баумана и Кремлевской,
- от Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля по улице Пушкина,
- от комплекса «Туган авылым» по улице Миннуллина,
- по Старо-Татарской слободе.
После сбора даров в 13 часов все повозки соберутся на площадке рядом с новым театром Камала, где для гостей и жителей города покажут театрализованное представление.