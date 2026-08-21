Большунов уехал в Италию, Степанова призывает рожать: что в летних лыжах

Середина августа у российских лыжников связанна со сборами и подготовкой не только к зимнему сезону, но и чемпионату России по лыжероллерам. И даже в такой период находятся темы, которые можно обсудить. И которые, обсуждают болельщики. О международном сборе Большунова и призывах больше рожать от Степановой - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Анатолий Цымбалов / flgr.ru

Большунова снова увидят в итальянских Альпах

Вот уже действительно, осознаешь ауру и крутость трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, когда в период отсутствия стартов он все равно любим своим действием продолжает давать пищу для споров и обсуждений. То недавно дал интервью федеральным коллегам – где поставил под вопрос момент с завершением карьеры, то «наехал» на FIS.

Перед этим у спортсмена и его супруги Анны родилась вторая дочка. В общем, событий в жизни Сан Саныча на каждый день. Но при этом и про тренировочные сборы он не забывает. Ездил в Малиновку, а теперь вместе с группой Бородавко отправится и в Италию. Местечко – Монте-Бондоне. Они там проводят сборы уже не первый год, и в этот раз решили не нарушать традицию.

О том, что и Большунов тоже будет в Италии, рассказал его тренер Юрий Бородавко:

– С 28 августа по 16 сентября у нас будет сбор в итальянском Монте Бондоне. Александр Большунов тоже примет в нем участие.

– Как он себя ощущает после рождения дочки? Окрылён, воодушевлён или всё как раньше?

– Этот вопрос лучше задать ему (улыбается). На тренировках Александр целеустремлён, старателен, на максимум использует все тренировки для скорейшего набора формы, которую он не успел набрать за предыдущие четыре месяца, - сказал Бородавко «Матч ТВ».

И сейчас у вас может возникнуть вполне логичный вопрос – зачем спортсмену сбор заграницей, если международных стартов ему все равно не видать. Да и стимула, вроде Олимпиады, тоже нет. Причин, на самом деле, как мне кажется, три.

Первая: в нашей стране, как отмечала заместитель председателя Ассоциации лыжных гонок и сноуборда России Елена Вяльбе, нет условий для тренировок на такой высоте. Поэтому, все группы сборной России вынуждены искать варианты в Европе.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая – банальная. Больше психологическая. Да, нет Олимпиады. Но наверняка, иностранные соперники придут посмотреть на тренировку Саши. И увидят, что он в форме и готов биться. Возможно, этот финт хоть кого-то из иностранных соперников заставит задуматься.

Третья: набор формы и подготовка к сезону в России. Да, с вероятностью в 99 процентов этот сезон Большунов снова проведет «взаперти». И возможно, его слова о завершении карьеры могут стать пророческими. Не хотелось бы.

Степанова только советует. Сама не спешит исполнять

А вот олимпийскую чемпионку 2022 года Веронику Степанову хлебом не корми, дай высказаться на какую-нибудь тему. Она вообще, полная противоположность Большунова - результаты редко, слова ежедневно. На этот раз Вероника дала совет россиянкам. Призвала больше рожать:

«Пишут, что в России разработали рекомендации по созданию и распространению медиаконтента, направленного на сохранение и укрепление крепкой семьи как традиционной российской духовно-нравственной ценности. Не знаю, какие там будут рекомендации, не читала. Но, кажется, и без них ясно, что надо просто больше контента о том, что дети – это счастье. Непростое, но самое невероятное. И что на карьерную успешность, физическую форму и общее настроение родителей они влияют исключительно положительно. Есть чем гордиться и что продемонстрировать. А кому не нравится – тот женоненавистник и законченный childfree. Что, кстати, не модно уже даже в каком-нибудь обомшелом Крыжополе. Не будете как в Крыжополе – беременейте, рожайте и радуйтесь!» – написала Степанова в социальных сетях.

И вы знаете, как этого и следовало ожидать, в комментариях различных пабликов ей написали много неприятного на этот счет. И тут, надо сказать, спортсменка по своей неосознанности подложила мину по отношению общества к себе.

Вероника Степанова Фото: социальные сети Вероники Степановой

Во-первых, Степанова призывает больше рожать девушек в России, и как справедливо заметили люди в комментариях, сама она на данный момент ограничилась лишь одним ребёнком. Степанова может сказать - ведь карьера. Но ей тут же в противовес приведут пример Натальи Терентьевой. Второе - финансовая сторона. Да, Вероника благодаря спорту хорошо зарабатывает, но вот гражданки нашей страны, которые не имеют возможности столько получать, вероятно, поэтому и не спешат заводить детей. Для начала хотят крепко стоять на ногах.

Нас могут вернуть осенью?

Хоть какую-то надежду, что нас могут скоро вернуть, до сих пор теплит и разжигает в сердцах болельщиков глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Собственно, это и есть его задача - возвращать спортсменов на Кубок мира. Но пока, как мы понимаем, это только слова.

Да, какой-то сдвиг был прошлой осенью, и то, потому что задействовали CAS. А в мае этого года целая делегация во главе с Еленой Вяльбе летала на конгресс FIS. И проводила кулуарные переговоры. Только вот к чему они приведут, покажет время.

А возможно, ответ мы узнаем уже в сентябре. По крайней мере к этому есть предпоссылки:

- Российский вопрос, конечно, будет включен в повестку. Работа идет напряженная, самое главное, есть диалог.

– Чувствуется позитив со стороны тех, с кем вы общаетесь?

– Заинтересованность в решении вопроса есть, это чувствуется. Но пути решения вопроса непростые. Нашу позицию в FIS слышат, возможности возвращения наших спортсменов существуют. Вопрос, как быстро, – сказал Свищев «Матч ТВ».

Возможно, в сентябре, счастливых обладателей нейтрального статуса в нашем лыжном королевстве станет больше. Это было бы хорошей историей.