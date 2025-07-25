Сбой в системе Starlink оставил десятки тысяч пользователей без связи

Один из крупнейших сбоев в истории системы Starlink произошел накануне – десятки тысяч пользователей по всему миру были временно отключены от сети. Об этом сообщает «Эксперт».

По данным сервиса Downdetector, было зафиксировано около 63 тысяч жалоб, большинство из которых касались потери интернет-соединения. Около 43% пользователей также сообщили об отключении электроэнергии.

Работа спутникового интернета была восстановлена спустя примерно 2,5 часа. В официальном сообщении компании Starlink, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter), подчеркнули важность стабильной связи для пользователей. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.

Глава SpaceX Илон Маск также извинился за сбой и заверил, что команда выявит и устранит причину инцидента, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Как сообщил вице-президент Starlink по инжинирингу Майкл Николс, сбой был вызван нарушением работы ключевых внутренних программных компонентов, отвечающих за управление основной сетью.

По оценке эксперта по интернет-анализу компании Kentik Дага Мэдори, сбой носил глобальный характер. Мэдори отметил, что по продолжительности и масштабу инцидент, вероятно, стал самым серьезным с тех пор, как Starlink вышел на уровень крупного провайдера.