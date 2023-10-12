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Сбой в системе стал причиной массовой подачи сигналов тревоги российскими авиалайнерами
Сбой в электронной системе отслеживания самолетов стал причиной получения сигналов тревоги с бортов пяти пассажирских самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационный службы.
Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полете. После этого сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.
Позднее стало известно, что причиной получения сигналов тревоги стал сбой в электронной системе отслеживания самолетов. В настоящее время все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.
UPD (13.36). В свою очередь в Росавиации опровергли данные о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме. В ведомстве отметили, что все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов.
Информация о срабатывании ответчиков в аварийном режиме была получена из иностранного сервиса отслеживания полетов – FlightRadar24, в котором скорее всего произошел системный сбой. Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемые данным сервисом, указали в ведомстве.
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