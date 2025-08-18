Сбой в СДЭК произошел из-за технических работ

Сбой в работе сервиса СДЭК был связан с техническими работами на инфраструктуре, которые проводились для повышения качества обслуживания. Об этом сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что утром 18 августа выполнялись мероприятия, направленные на улучшение качества и скорости обслуживания. В отдельных случаях это могло вызвать кратковременные перебои в работе каналов коммуникации с клиентами.

К настоящему моменту все работы на платформе завершены.

Ранее пользователи сервиса жаловались на трудности с загрузкой сайта и мобильного приложения, а также с входом в личный кабинет.