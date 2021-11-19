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Технологии
19 ноября 2021  21:20

Сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Пользователи из разных стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, регистрирующего отключения и неполадки в работе онлайн-сервисов.

Сбои в работе соцсетей и мессенджера стали фиксироваться с 19.50 по московскому времени. О проблемах в Instagram и Facebook чаще всего заявляли пользователи из США, WhatsApp и Instagram — из Германии, только WhatsApp — Нидерландов, только WhatsApp — Великобритании.

Ошибки во всех трех сервисах регистрируются во Франции, Италии, Испании, России и других странах.

#сбой в работе
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