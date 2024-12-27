Сбой оплаты на станции «Суконная Слобода» произошел из-за потери связи

Сегодня в Казанском метрополитене на станции «Суконная Слобода» произошёл сбой по оплате проезда из-за временной потери связи.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», проблема устранена.

Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов. Технические специалисты быстро устранили сбой.