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Сбой оплаты на станции «Суконная Слобода» произошел из-за потери связи
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Сегодня в Казанском метрополитене на станции «Суконная Слобода» произошёл сбой по оплате проезда из-за временной потери связи.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», проблема устранена.
Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов. Технические специалисты быстро устранили сбой.
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