Сбой движка «Ак Барса», крах «Лады», фиаско Буше в «Авангарде»: обзор недели КХЛ

«Ак Барс» не может обыграть аутсайдера и сыпется, «Лада» осталась без спонсора и на грани исчезновения, а «Авангард» на фоне провального старта всерьез обсуждает смену Ги Буше. «Динамо» начали выходить из кризиса, но надолго ли? Разбираем главные проблемы лиги на этой недели - в обзоре недели КХЛ.





Коллаж: Ирина Донова/«Татар-информ»; фото: ak-bars.ru, hawk.ru, hclada.ru

«Ак Барс»: четвертое поражение подряд и шестое место на Востоке

Казанский «Ак Барс» переживает четвертое поражение подряд и пятое в шести матчах. На этой неделе команда уступила дома «Сочи» — второе поражение от аутсайдера в сезоне. Игра провалилась по всем компонентам: 42 минуты штрафа, удаление Кирилла Семенова 5+20 за колющий удар и дисциплинарный штраф до конца игры, отсутствие глубины атаки и надежности в обороне.

«Ак Барс» — последний в лиге по реализации большинства (12,5%). Команда неточна перед воротами, отсюда и слабая игра в лишнем. Главный тренер Анвар Гатиятулин ищет оправдания.

«Возможно, это эмоции, в простых ситуациях мы должны контролировать свои действия. Будем поправлять. Пока не получается весь матч держать рисунок. Хотели модель четырех активных звеньев, но склоняемся к разным ролям», – объяснил поражение от «Сочи» наставник после игры.

Возможно, в матче с сочинской командой сказалась расслабленность: на воротах был Максим Арефьев, для которого это лишь третий матч в сезоне. Продолжаются безголевые серии: у Александра Хмелевского — 14 матчей без забитой шайбы, у Равиля Якупова — тоже затяжной период. Ребята перегорают, негатив тащится на лед, отсюда и куча удалений. Стоит дать игровое время молодым игрокам: Артуру Гимадиеву, Андрею Дульневу и Александру Иванову.

На этом фоне защитник Альберт Яруллин после восстановления от травмы, полученной в плей-офф прошлого сезона, выглядит одним из немногих, кто прибавляет: 7 очков (1+6). Тем временем, ушедшие лидеры казанской команды доказывают состоятельность: Дмитрий Яшкин в «Шанхае» набрал 8 очков (6+2) в 11 матчах, Нейтан Тодд в «Металлурге» — 8 очков (5+3). Команда идет по пути прошлого года, но состав был другим. «Ак Барсу» нужно искать внутренние резервы, иначе такая серия затянется.

«Лада»: отставка, долги и угроза исчезновения

Руководство тольяттинской «Лады» вновь проявило нетерпение: Павел Зубов покинул пост главного тренера после 7 поражений подряд. Год назад Борис Миронов лишился должности еще быстрее — после пяти игр. Тольяттинцы снова стали первым клубом КХЛ, сменившим наставника в сезоне. Причина — катастрофические результаты.

Одна победа, 11 поражений подряд, 59 пропущенные шайбы за 15 матчей, последнее место в лиге с 6 очками. Зубов сетовал на защитников: их просили сыграть строго «на ноль», а они подключались к атакам и оставляли соперников за спиной. Вратарь Андрей Мишуров тоже не выручал.

Пока обязанности главного тренера исполняет Игорь Горбенко. Среди возможных кандидатов называют Николая Заварухина — его «Автомобилист» славился дисциплинированной обороной.

Финансовый вопрос еще острее. Группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей «Лады». Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Полипласт», финансировавший клуб, больше не является спонсором команды. Для частичного погашения зарплат могут продать нескольких игроков. В следующем сезоне «Ладе» будет крайне сложно остаться в КХЛ — не исключено, что на Западе останется всего 10 команд. Ближайший матч тольяттинцы проведут 15 октября против СКА.

«Авангард»: Буше под давлением

Еще полтора года назад приход Ги Буше в Омск воспринимался как начало большой истории. Канадец строил команду, которая прошлой весной шла за Кубком — и была в шаге от финала. Но серия с «Локомотивом» закончилась болезненным поражением, и в клубе тогда говорили, что такие удары закаляют. Похоже, тот проигрыш нанес куда более серьезный урон, чем предполагалось: надломил и команду, и самого тренера.

Дальше — травмы перед стартом сезона, и все посыпалось. Первую домашнюю серию «Авангард» провел достойно, но на выезд поехала абсолютно потерянная команда. Буше на пресс-конференциях говорит о структуре, ошибках и недочетах, будто перед ним прошлогодний «Авангард». Но каждый новый матч показывает: проблемы «ястребов» лежат гораздо глубже тактики, отсутствия травмированных или слабой реализации. Кто-то за лето просто раскатал бульдозером тот самый крепкий фундамент.

После 13 матчей — 10-е место на Востоке и 12 очков. Последней каплей стало разгромное поражение от «Барыса» (1:5), после которого Буше публично раскритиковал самоотдачу игроков. Контракт канадца действует до сезона-2026/27, а досрочный разрыв грозит крупной компенсацией и разбалансировкой команды, собранной под него. Но в кулуарах уже вовсю обсуждают замены. Главные кандидаты — Леонид Тамбиев и Андрей Разин.

Ги Буше Фото: hawk.ru

Тамбиев сейчас в московском «Динамо», которое выдало шесть поражений подряд. Ранее мы сообщали, что атмосфера в клубе накалена: тренер разругался почти со всем спортивным руководством, включая спортивного директора Алексея Бадюкова, и открыто критикует помощников. Разин был временно отстранен от работы в «Металлурге» 6 октября после конфликта с игроками — и магнитогорцы сразу выиграли два матча. Сам Разин ранее говорил, что в списках Омска его не было, но ситуация могла измениться.

«Динамо»: между перестройкой и отставкой

Московское «Динамо» наконец прервало шестиматчевую серию поражений, обыграв СКА в овертайме (4:3). Но кризис никуда не ушел: команда по-прежнему за пределами первой восьмерки Запада, а внутри клуба сохраняется напряженность. Среди тех шести поражений были совсем неожиданные — от скромного «Шанхая», кризисного «Салавата Юлаева» и «Трактора». В обороне с оговорками держать марку удается (лишь раз пропустили больше четырех шайб), но в атаке — огромные проблемы.

Леонид Тамбиев настаивает, что строит новую команду:

«Это новое „Динамо“. Раньше здесь была собрана очень опытная группа хоккеистов. Сейчас вектор развития клуба поменялся. Мы не ищем нападающих для топ-6. Нам нужны молодые игроки, которые голодны до хоккея», – сказал Тамбиев «Чемпионату».

Однако перед ним изначально ставилась задача бороться за Кубок Гагарина, а не заниматься перестройкой. На слухи об отставке тренер реагирует спокойно:

«Я вообще не обращаю на это внимания. Работаю и знаю, как работать с командой», – заверяет он.

Леонид Тамбиев Фото: dynamo.ru

Но если результаты не улучшатся, терпение руководства может иссякнуть — и тогда Тамбиев сам станет кандидатом на тренерскую вакансию в «Авангарде».