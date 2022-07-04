Сбивший насмерть женщину в казанском поселке водитель внедорожника предстал перед судом

Советский районный суд Казани начал рассматривать дело о смертельном ДТП в казанском поселке. На скамье подсудимых 51-летний житель Казани Алексей Лифанов.

Фото: © Лена Саляхова / «Татар-информ»

Смертельная авария произошла 15 марта прошлого года на улице Таежной в поселке Нагорный. На своем автомобиле KIA Лифанов вылетел с дороги и сбил женщину, которая стояла на обочине. От полученных травм она скончалась на месте.

Фото: © Лена Саляхова / «Татар-информ»

После наезда иномарка завалилась на бок. Сам водитель не пострадал. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.