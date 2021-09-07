Сбившему насмерть пожилую женщину казанцу отказали в рассмотрении дела в особом порядке

Алина Файзрахманова

Советский суд Казани отказался рассматривать в особом порядке дело водителя «ГАЗели», сбившего насмерть пожилую женщину, которая переходила дорогу на красный свет светофора.

Инцидент произошел в апреле этого года на улице Гвардейская. В результате ДТП 74-летняя пенсионерка получила серьезные травмы. Она скончалась в карете скорой помощи.

Водитель автомобиля 23-летний Айрат Садиков оказался на скамье подсудимых. Сегодня его адвокат попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, обвиняемый поддержал позицию своего защитника. Однако против ходатайства выступили помощник прокурора Советского района Казани Яна Подольская и сын погибшей женщины Ильдар Хисматуллин.

«Доказательства, собранные по данному уголовному делу, подлежат исследованию в судебном заседании. Прошу назначить рассмотрение дела в общем порядке», – заявила Подольская.

Сын погибшей женщины уверен – если бы водитель был внимательнее и сбросил скорость на опасном участке дороги, аварии можно было избежать.

Фото: © Алина Файзрахманова

«Да, мама переходила на красный, но следственный эксперимент показал – не заметить человека было невозможно, тем более она шла с большой сумкой на колесиках. Если бы это случилось загородом, где-то на трассе, где никто не ожидает, в темноте – вопросов нет, все мы можем просмотреть, а так...» – высказался мужчина.

Хисматуллин убежден, что причиной ДТП стала невнимательность водителя. Но больше всего его возмущает то, что семья погибшей так и не дождалась извинений от водителя «ГАЗели».

«Было бы совсем другое отношение, если бы он пришел и извинился перед моим отцом. Его ждали два месяца. Но даже на следственном эксперименте он не подошел, не извинился перед нами. До сих пор, наверное, чувствует себя героем, якобы был прав, а мама сама виновата», – возмутился Хисматуллин.

Однако адвокат подсудимого Марат Гатиятов заверил: его подзащитный полностью признает свою вину и раскаивается. После завершения судебного заседания он попросил потерпевшего задержаться и переговорить в коридоре.

«Сейчас пообщаемся с потерпевшим, если придем к какому-то положительному решению, то можно рассчитывать на нормальные перспективы. Теперь все зависит от потерпевшей стороны», – заключил Гатиятов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани пожилая женщина скончалась в скорой после того, как ее сбил автомобиль.