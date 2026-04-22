Сбитый на Беломорской в Казани мужчина скончался в больнице

Сбитый в Казани на Беломорской мужчина скончался в больнице, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 32-летняя женщина-водитель Kia не уступила дорогу на пешеходном переходе без светофора и наехала на 65-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

В ведомстве уточнили, что мужчина не был пенсионером и скончался на 60-м году, не приходя в сознание. Также выяснилось, что у женщины не было прав на управление автомобилем.

Материалы по ДТП были переданы следователям.