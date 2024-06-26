Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сбиты два БПЛА, пытавшиеся атаковать военные объекты в Смоленской области
Министерство обороны России сообщило о предотвращении ночной атаки на российскую территорию. По данным ведомства, системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Смоленской областью.
«Ночью были пресечены попытки проведения террористической атаки со стороны Украины с использованием БПЛА самолетного типа», – говорится в заявлении Минобороны. Уточняется, что целью атаки были объекты на территории России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»