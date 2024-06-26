Сбиты два БПЛА, пытавшиеся атаковать военные объекты в Смоленской области

Министерство обороны России сообщило о предотвращении ночной атаки на российскую территорию. По данным ведомства, системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Смоленской областью.

«Ночью были пресечены попытки проведения террористической атаки со стороны Украины с использованием БПЛА самолетного типа», – говорится в заявлении Минобороны. Уточняется, что целью атаки были объекты на территории России.

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