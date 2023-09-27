Пенсионер из Казани отдает половину пенсии за повреждения авто, которое сбило его корову

Сегодня в Лаишевском районном суде начали заново рассматривать запутанное административное дело о необычном ДТП. Произошло оно еще 1 сентября 2019 года на трассе у села Вороновка на выезде из Казани.

Тогда, как следует из материалов дела, вечером на проезжую часть вышла корова, ее сбил автомобиль Nissan Juke. Животное погибло, машина получила серьезные повреждения. Спустя время после ДТП, автовладелец подал в суд на владельца погибшей коровы и выиграл дело.

В его пользу суд решил взыскать 450 тысяч рублей материального ущерба. В течение нескольких последних лет компенсацию высчитывают из пенсии 77-летнего Зиннура Шайхутдинова.

Дочь пожилого мужчины, Зухра Гараева, считает, что решение суда было несправедливым.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Корову тогда испугали собаки, она убежала и заблудилась, поэтому бродила одна так поздно. Через год после аварии с пенсии отца начали взыскивать 50 процентов судебные приставы. Мы начали разбираться, в чем дело и только тогда узнали, что был суд, и что отец проиграл. Уже тогда его подводило здоровье, поэтому я оформила доверенность, чтобы представлять его интересы в суде и начала бороться за справедливость», – рассказала Зухра.

Женщина уверена, что отец не виноват. Суд посчитал, что за животным должен следить владелец, и в том, что корова оказалась на пути машины, виноват именно он. Зухра Гараева с этим не согласна.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В момент аварии на дороге был установлен знак “Осторожно, дикие животные”. Это значит, что водитель, который сбил нашу корову, должен был ехать со скоростью не выше 40 километров в час и быть бдительным. На деле же он мчался настолько быстро, что животное весом в полтонны подлетело на капот и у нее оторвало копыто. Уже когда мы начали разбираться в деле, я поехала на место ДТП и знака там уже не было», – объясняет женщина.

Тогда Зухра сделала запрос в Комитет по транспорту. Ей ответили, что знак действительно был, демонтаж силами муниципалитета не производился. Обещали даже восстановить, как только на это выделят деньги.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я обратилась в жалобой в Верховный суд Татарстана. Он вынес решение, что вина водителя все же усматривается. Еще одна жалоба помогла отменить предыдущее решение суда, после чего дело направили на новое рассмотрение. Изначально дело рассматривал Приволжский районный суд Казани, теперь решили отправить в Лаишевский», – поделилась дочь владельца коровы.

Сегодня с собой в суд Зухра взяла маму, 72-летнюю Фариду Шайхутдинову.

«Нам очень обидно, уже четыре года мы мучаемся. Пенсию мужа получает совсем незнакомый человек. У нас пенсия и так была маленькая, поэтому мы и держали несколько коров. Это очень тяжелый труд, но несмотря на возраст, мы старались. После суда у мужа дважды случился инсульт, настолько он переживал», – рассказала женщина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она рассказала, что коров они с мужем держат уже 41 год. Муж 50 лет проработал водителем, вышел на заслуженный отдых. Пенсию ему назначили 18 000 рублей, теперь половину приходится отдавать. На двоих у них остается 20 тысяч в месяц. Говорит, что выручают только коровы.

Дочь пенсионеров объяснила, что водитель, который сбил животное, продал права требования третьему лицу – адвокату.

«Изначально они затребовали 950 тысяч рублей за повреждения на иномарке 2007 года выпуска. Но им отказали, взыскали почти половину», – объяснила она.

В суд сегодня явился тот самый адвокат, который перекупил у владельца машины права требовать компенсацию. От каких-либо комментариев он отказался. Увидев его, Фарида Шайхутдинова не сдержалась, расплакалась и начала кричать.

«Бессовестный ты! Мой муж инвалидом стал из-за тебя. Мы ждем смерти, а ты последний кусок хлеба у нас забираешь!» – разошлась пожилая женщина.

Адвокат попросил пристава усмирить женщину, после чего вышел из здания суда и ожидал начала процесса на улице.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ожидать пришлось полтора часа, заседание никак не начиналось и вот всех участников завели в зал.

Судья задался вопросом, не истекли ли сроки давности по делу. Но Зухра, которая к слову, не имеет юридического образования, за время судебных тяжб успела набраться опыта и и привела свои доводы.

«Согласно закону, в случае, если суд посчитает, что сроки разбирательства пропущены, может признать пропуск сроков уважительным, так как причиной всех разбирательств является незаконное и необоснованное определение должностного лица, каковым являлся автоинспектор, оформивший ДТП», – выступила она.

Суд счел эти доводы обоснованными и приступил к изучению доказательств. Затем он предложил высказать свое мнение истцу, представителю водителя, сбившего корову.

«Позиция заинтересованного лица была высказана в судебном заседании. Она осталась неизменной», – заявил адвокат.

Суд удалился в совещательную комнату, после чего постановил – оставить прежнее решение суда без изменений. Это значит, что Зиннур Шайхутдинов и дальше будет обязан отдавать половину своей пенсии.

«Я буду до конца биться за справедливость – сколько бы на это не ушло времени и сил», – заявила Зухра Гараева.