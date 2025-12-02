Сбил «Бабу Ягу» и взял боевиков в плен: боец из Татарстана получил награду за отвагу

На фото: заместитель командира взвода Ильфат Гаязов в отпуске на родной земле

Ильфат Гаязов – один из тех, о ком в родном селе Кирби Лаишевского района говорят с особым уважением. Его путь начался в школьном спортзале, где он часами отрабатывал броски, готовился к соревнованиям, завоевывал первые победы. Кореш, борьба на поясах, гиревой спорт – везде он стремился быть сильнее, выносливее, упорнее. В девятнадцать стал абсолютным батыром сельского Сабантуя, затем побеждал на районных и республиканских турнирах.

Сегодня у него другой фронт работы – служба в зоне СВО. Спортивная закалка стала основой его характера и позволила выдерживать нагрузки, несравнимые с теми, что бывают на ковре. Сила духа, выдержка и умение быстро принимать решения помогают и сейчас, в условиях боевых действий в ЛНР.

Недавнее ночное дежурство стало одним из самых напряженных. Ильфат вспоминал его, грея руки о чашку горячего чая. Тишина вокруг, но в ушах – неприятный гул «Бабы Яги», дрона, который ему удалось сбить. «Слава Аллаху, спас жизнь», – подумал он тогда. Мгновение решает все.

На этих дорогах нельзя ехать спокойно: каждый километр – это риск. Воронки, искореженная техника, следы недавних боев – здесь всегда идет гонка со смертью. Опоздал на секунду – и может не стать нового утра.

Мысли вновь возвращают его в родное село. Отец, Фарит Гаязов, больше тридцати лет проработал учителем физкультуры в Кирбинской школе, вел секцию борьбы и выращивал будущих чемпионов. Сейчас он трудится художественным руководителем местного сельского Дома культуры. Мама – повар, и в их доме всегда пахло вкусной едой.

В памяти – и лошади, которых Ильфат особенно любил за их ум и преданность. Такие воспоминания дают силы в самые тяжелые минуты.

После школы он пошел по пути отца: окончил Казанский педагогический колледж с красным дипломом, отслужил в военно-воздушных войсках в Санкт-Петербурге, учился заочно в академии спорта и туризма. Не успел закончить – 23 сентября 2022 года был призван по мобилизации. К тому времени у него уже была семья, двое детей.

На передовой расслабляться нельзя. Враг активно использует дроны-камикадзе, оставляя их в потайных местах в ожидании цели. Малейшая ошибка может стоить жизни.

За службу Ильфат удостоен благодарственных писем, медали «За воинскую доблесть», медали «Участнику специальной военной операции». Недавно стал кавалером медали «За отвагу». В отпуск он приезжал четыре раза – каждый раз после выполнения сложных задач. В последний раз – после операции, в ходе которой он и его товарищи взяли в плен группу боевиков.

Особые слова благодарности он адресует жителям родного села и всего Лаишевского района. За время СВО земляки отправляли на фронт бензопилы, генераторы, одежду, продукты, лекарства.

«Благодарю всех, кто нас поддерживает, кто помогает, – говорит он. – Спасибо односельчанам, главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову, его заместителю Татьяне Бургановой, руководителю аппарата Совета района Азату Нурмухаметову и многим другим».

Ильфат верит: наступит день, когда победы снова будут звучать только со спортивных арен, а не с передовой. И сила духа, закаленная тренировками и испытаниями, приведет к долгожданному миру.

Заместитель командира взвода Ильфат Гаязов после ночного дежурства

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Людмилы Никифоровой.