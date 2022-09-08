Сбежавший из Казани защитник «Рубина» Бегич перешел в «Урал»

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич, покинувший казанский клуб весной этого года, подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Отмечается, что это будет полноценный трансфер, а не приостановка контракта.

Напомним, Бегич весной покинул «Рубин», приостановив контракт с клубом. Хорват стал одним из первых футболистов казанцев, который покинул клуб после нового правила ФИФА о том, что иностранные футболисты могут приостановить контракты с российскими командами.

Сильвие Бегич перешел в казанский клуб в 2019 году и с того момента провел за команду всего 32 матча.

Ранее сообщалось о том, что в случае ухода Бегича в другой клуб, «Рубин» подпишет контракт с защитником «Торпедо» Иваном Темниковым.

На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одно очко в восьми турах. В свою очередь, «Рубин» с 13 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.