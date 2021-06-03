Сбежавшего с места ДТП в центре Казани экс-полицейского оставили под стражей

Вахитовский суд Казани продлил арест 28-летнему экс-полицейскому Максиму Абрамову, устроившему страшное ДТП в центре Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

В апреле Абрамов за рулем Hyundai вылетел на красный свет и врезался в легковушку, в которой находились пять человек. Все пострадавшие, среди которых оказались подростки, были госпитализированы. Сам Абрамов с места аварии скрылся. Его удалось задержать только на следующий день.

Министр внутренних дел по РТ принял решение уволить Абрамова. На него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

На время следствия экс-полицейский остается в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в центре Казани произошла страшная авария с пятью пострадавшими. Виновником ДТП оказался инспектор ГИБДД. Суд отправил его под стражу на два месяца.