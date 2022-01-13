Сберечь краснокнижные виды для туристов: «Татнефть» 30 лет на страже «Нижней Камы»

День заповедников и национальных парков отметили в России 11 января. В зоне деятельности «Татнефти» находятся 35 объектов природно-заповедного фонда площадью 53,6 тыс. гектаров. Крупнейший из них — национальный парк «Нижняя Кама», расположенный в Елабужском и Тукаевском районах.

Широколиственный лес встречается с сибирской тайгой

Как пишет газета «Нефтяные вести», площадь парка более 26 тыс. гектаров, он уникален тем, что здесь широколиственный лес встречается с сибирской тайгой, переходя в лесостепь. Это край небольших озёр, пойменных лугов и большой реки Камы.

Парк «Нижняя Кама» был создан в 1991 года постановлением Совмина РСФСР в целях сохранения и восстановления уникального природного комплекса северо-востока Татарстана.

«За 30 лет удалось уменьшить количество нарушений режима особо охраняемой природной территории. Сократились случаи браконьерства, незаконной охоты и рыбной ловли, — рассказал газете «Нефтяные вести» директор нацпарка Айрат Имамов. — Выведены на оптимальный уровень объёмы лесохозяйственных работ, упорядочен поток отдыхающих».

Осенью 2021 года при поддержке «Татнефти» на базе санатория «Космос» состоялось заседание членов Ассоциации заповедников и национальных парков ПФО. Участники встречи делились опытом создания инфраструктуры для развития познавательного туризма.

Урочище пихтарников для полярных сов и орланов-белохвостов

А посмотреть туристам есть на что. Нахождение нацпарка на границе трех природно-климатических подзон делает уникальным ландшафт и флору «Нижней Камы». Елабужские и Танаевские пойменные луга — одна из визитных карточек объекта. Заливные луга, многочисленные старичные озёра, сосняки, ельники, более 200 видов растений — многие занесены в Красную Книгу РТ.

На другом берегу реки в 1,5 км от Челнов находится уникальный Белоусский лес, изюминкой которого является урочище пихтарников Кзыл-Тау. Это самая южная точка произрастания пихты сибирской. Здесь ель и пихта непосредственно соседствуют с лесостепью.

На водоразделе Камы и Тоймы расположен Большой бор — самый «богатый» лесной массив Татарстана. Ель финская, пихта сибирская, липа сердцевидная, дуб черешчатый уживаются вместе с представителями лесостепи и тайги: это травы-кустарники грушанки, вишни степной, пустынницы длиннолистной и т. д. Наряду с типичными представителями животного мира, такими как лось, кабан, рысь и барсук, в парке есть и уникальные краснокнижные виды: филин, неясыть серая, сова полярная, орлан-белохвост.

Лебеди облюбовали месторождения

Напомним, что компания «Татнефть» в прошлом году помогла орнитологам нацпарка организовать онлайн-трансляцию с гнезда солнечных орлов. Добавим также, что НГДУ «Прикамнефть» ведет нефтедобычу в том числе недалеко от лесных массивов и в акватории Камы.

О том, насколько бережно прикамцы относятся к окружающей их природе, свидетельствует один любопытный факт. В районе Елабужского месторождения, рядом с поселком Круглое Поле на небольших озёрах живут лебеди. Если бы добыча велась с нарушением экологических требований, птицы вряд ли бы стали сюда прилетать.

За 2021 год «Татнефть» капитально отремонтировала нефтепровод под скважины на Бондюжских гидротехнических сооружениях в акватории Камы, уложив трубопровод в защитный кожух. Там же обустроили искусственные острова и скважины на них, поврежденные ледоходом. В итоге экологические риски на этих объектах сведены почти к нулю.

Экскурсионные маршруты по шишкинским местам

К 30-летию парка вышла книжка-раскраска «Наш дом — «Нижняя Кама». Ее героями стали 10 видов животных: от бабочки до медведя. В парке активно обустраиваются родники. Специалисты предлагают экскурсионные маршруты по местам, где рисовал пейзажи всемирно известный художник Иван Шишкин, на Красную горку около Елабуги с панорамой на Каму и пойменные луга, в корабельную рощу, по рекам Тойма, Кама и Криуша и др.

«Рад, что удается создавать и обновлять инфраструктуру нацпарка, — продолжил Айрат Имамов. — Построен туристско-­рекреационный комплекс «Малый бор». Недавно там появились новые уютные гостевые дома, и теперь мы можем принимать гостей из других регионов нашей страны и зарубежья. Очень востребована гончарная мастерская, расположенная в ТРК «Корабельная роща». Признанные мастера гончарного дела представляют нас на фестивалях и выставках разного уровня».

В 2021 году в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» возведено и обустроено новое здание визит-центра в Боровецком лесу. В планах у НП «Нижняя Кама» продолжить обустройство туристской инфраструктуры в Малом бору: создать современный визит-центр, тематические инсталляции, посвященные природному и историко-культурному наследию нашего края. В будущем планируется обновить экспозицию в Музее природы.

«Нефтяные вести» напомнили, что в 2021 году «Татнефть» профинансировала выпуск тома «Животные» Красной книги России, которая не издавалась уже 20 лет — с 2001 года.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»