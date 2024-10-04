Сбербанк выделил 600 млн рублей производителю растительного масла «Чистопольский»

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и ООО Завод растительных масел «Чистопольский» подписали кредитный договор на 600 млн рублей, сообщила пресс-служба банка.

Деньги выделены в рамках субсидируемой программы Министерства сельского хозяйства России. Кредит будет использован на пополнение оборотных средств, закупку оборудования и сырья.

Завод растительных масел «Чистопольский» – один из крупнейших в своей отрасли в Татарстане. Компания производит подсолнечное, рапсовое и льняное масло, а также жмых.

«Мы расширяем свои производственные мощности из года в год. На сегодняшний день мы один из лидеров по производству рапсового масла в Татарстане. Мы производим растительные масла и обеспечиваем потребность фермеров республики и Поволжья в жмыхе. Финансирование по программе Минсельхоза даст нам дополнительные возможности для развития», – цитирует директора завода «Чистопольский» Ильдара Губайдуллина пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что за последние пять лет производство масложировой продукции выросло на 42%. Выпуск отечественных растительных масел вырос на 45%, а объемы экспорта — на 66%.

«Это связано как с расширением посевных площадей под культуры под влиянием относительно стабильной и высокой рентабельности производства, так и со спросом со стороны переработчиков-экспортеров, поставляющих высокие объемы масел заграницу. Высокая социальная значимость результатов функционирования данной отрасли и высокий экспортный потенциал определяют необходимость государственной поддержки и регулирования деятельности производителей», - подчеркнул управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.

В первом полугодии 2024 года на кредиты с господдержкой пришлось около 20% от портфеля банка в Татарстане, уточнил он.