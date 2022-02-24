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Ру Тат
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Экономика
24 февраля 2022  14:31

Сбербанк работает в штатном режиме, сервисы доступны в полном объеме

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Сбербанк призвал доверять только официальным источникам информации о работе кредитной организации, сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам – физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», – говорится в пресс-релизе.

Банк подчеркивает, что у Сбербанка есть все необходимые ресурсы, сотрудники обладают управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.

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