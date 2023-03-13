Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества с обвинением в измене Родине
Сбербанк предупредил россиян о новых случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают, что клиент якобы косвенно причастен к государственной измене, а затем обманом пытаются похитить средства со счета.
«Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — объясняет банк алгоритм действий мошенников.
Рассказав эту историю, злоумышленники заявляют, что «подключают к расследованию службу безопасности банка», и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя, что таким образом получится вычислить «сотрудника» банка, будто бы укравшего его персональные данные.
Чтобы обезопасить свои финансы, Сбербанк рекомендует россиянам дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за историей пополнения и списания со счета. В регуляторе также напомнили, что сотрудники банка никогда не просят клиента продиктовать полный номер своей карты, предоставить код из SMS или назвать трехзначный код на обороте карты (CVV).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»