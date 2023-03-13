Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества с обвинением в измене Родине

Сбербанк предупредил россиян о новых случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают, что клиент якобы косвенно причастен к государственной измене, а затем обманом пытаются похитить средства со счета.

«Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы», — объясняет банк алгоритм действий мошенников.

Рассказав эту историю, злоумышленники заявляют, что «подключают к расследованию службу безопасности банка», и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя, что таким образом получится вычислить «сотрудника» банка, будто бы укравшего его персональные данные.

Чтобы обезопасить свои финансы, Сбербанк рекомендует россиянам дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за историей пополнения и списания со счета. В регуляторе также напомнили, что сотрудники банка никогда не просят клиента продиктовать полный номер своей карты, предоставить код из SMS или назвать трехзначный код на обороте карты (CVV).