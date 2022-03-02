Сбербанк покидает рынок Европы

Сбербанк объявил об уходе с рынка Европы. Об этом заявила кредитная организация, передает ТАСС.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — заявил банк.

Как отмечается в сообщении, Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки в силу предписания Центрального банка РФ.

При этом указывается, что дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. «Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — указали в банке.

Ранее финансовый регулятор Австрии по запросу Европейского центрального банка запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG — дочерней компании Сбербанка. А в начале текущей недели начал процесс Национальный банк Чехии по отзыву лицензии у дочернего банка – Sberbank CZ.

28 февраля Сбербанку все же удалось успешно завершить сделку по продаже банка Sberbank Srbija сербскому банку AIK Banka.