Фото предоставлено изданием «Миллиард.Татар»

ПАО «Сбербанк» совместно с сообществом «Миллиард.Татар» планирует реализовать некоммерческий проект по сохранению татарского культурного кода в цифровой среде. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи между представителями сторон, которая прошла в Москве. Участие в ней приняли генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный редактор проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев, управляющий директор GigaData Андрей Евтихов и CPO GigaData Юлдуз Фаттахова.

Современные большие языковые модели всё чаще используются для поиска и суммаризации знаний, а также для написания текстов. Но о татарской культуре LLM знают мало и нередко ошибаются в традициях, обычаях, фольклоре и речевом этикете.

Совместная инициатива направлена на сбор и валидацию цифровых знаний о татарской культуре (датасет) и подготовку контрольных заданий (бенчмарк). Датасет поможет обучать нейросети, а бенчмарк – проверять, насколько точно они отвечают на вопросы, посвященные татарскому культурному коду.

Материалы планируется распространять бесплатно под некоммерческой лицензией – исследователям, разработчикам, преподавателям и всем, кто занимается татарским языком и культурой. Технологическую поддержку проекта предоставляет ПАО «Сбербанк».

Со стороны сообщества «Миллиард.Татар» и АО «Татмедиа» предлагается сотрудничество в части сбора данных татарского культурного кода, а также путем привлечения экспертов, носителей татарского языка, для валидации полученных данных. В состав участников проекта также приглашен Университет Иннополис – как партнер со стороны научного сообщества.

ПАО «Сбербанк» (в лице подразделения – блока «Развитие генеративного ИИ») и сообщество «Миллиард.Татар» готовятся подписать соглашение о совместном участии в проекте. О совместной работе над инициативой планируется сообщить публично на ежегодной конференции AI Journey, проводимой ПАО «Сбербанк».

«Мы рассказываем о проекте заранее, чтобы работа шла открыто, и будем рады обратной связи на любом этапе», – подчеркнул Арслан Минвалеев.