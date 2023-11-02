«Сбер» заработал 1,149 трлн. руб. чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года

«Сбербанк» представил финансовую отчетность за третий квартал 2023 года. За этот период кредитная организация заработала 411,4 млрд. руб. А всего по итогам 9 месяцев 2023 года чистая прибыль «Сбера» составила 1,149 трлн. руб.

«Третий квартал 2023 года стал для нас знаковым в части роста кредитования: кредитный портфель юридических лиц вырос на 9,2%, физических лиц – на 9%. При этом качество кредитов осталось на стабильном уровне. Средства на депозитах и счетах физических лиц выросли на 6,4% за квартал, что позволило «Сберу» увеличить рыночную долю до 44,7%», – докладывает инвесторам и акционерам глава организации Герман Греф.

Спикер отметил, что сотрудники продолжают разрабатывать новые ИИ-решения. Так, в сентябре банк дал доступ к сервису GigaChat. Сейчас данной системой пользуются 1 млн человек. Для бизнеса банк запустил другой кейс – GigaChat API. Он помогает в разработке собственных решений и оптимизации процессов. Также нейросеть «Сбера» Kandinsky 2.2 «научилась» создавать анимационные ролики.

«Сильные результаты за девять месяцев и хороший старт четвертого квартала дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год до уровня выше 24%», – прогнозирует Греф.



Чистые процентные доходы банка тоже растут – уже составили 1,8 трлн. рублей. Чистая процентная маржа достигла 6%. Причина – рост ставок в экономике и улучшения структуры баланса. Доходы от комиссий «чистые» – 553,5 млрд. руб.